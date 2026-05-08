В Гааге неизвестный бросил бомбу в офис партии D66 через почтовый ящик

07:24 08.05.2026 Пт
2 мин
Внутри проходило молодежное мероприятие когда раздался "безумно громкий взрыв"
aimg Екатерина Коваль
Фото: площадь Плейн в городе Гаага (Getty Images)

В Гааге около 21:00 неизвестный бросил пиротехническую бомбу через почтовый ящик в офис нидерландской партии D66. Внутри находились около 30 человек - никто не пострадал. Через час полиция задержала подозреваемого.

Что случилось

Взрыв произошел в офисе D66 на улице Ланге Хаутстраат во время молодежного мероприятия организации "Молодые демократы". Взрывчатку бросили через почтовый ящик. Выбило стекло в верхней части двери, в здании образовался густой дым. Материальный ущерб незначительный.

"Это был безумно громкий взрыв. Мы ужасно испугались, но я рада, что все в порядке", - сказала председатель молодежного крыла партии Рашель Смук.

По ее словам, руководство организованно вывело всех присутствующих через запасной выход в сад.

Реакция лидера партии

Лидер D66, премьер Йеттен, назвал инцидент "трусливым актом запугивания" и заявил, что демократические силы никогда не умолкнут под давлением насилия.

В субботу вечером в деревне Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт взорвался снаряд времен Второй мировой войны, находившийся под детским костром. Пятеро детей в возрасте от 10 до 14 лет получили ранения и были госпитализированы. Рядом нашли еще один взрывной предмет.

Несколько ранее австрийская полиция задержала мужчину, который подсыпал крысиный яд в банки с детским питанием известной марки HiPP. Злоумышленник требовал 2 миллиона евро, угрожая безопасности продукции. Правоохранители задержали шантажиста, но не исключено, что одна банка с ядом все еще может быть в обращении.

