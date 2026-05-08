В Гааге неизвестный бросил бомбу в офис партии D66 через почтовый ящик

Что случилось

Взрыв произошел в офисе D66 на улице Ланге Хаутстраат во время молодежного мероприятия организации "Молодые демократы". Взрывчатку бросили через почтовый ящик. Выбило стекло в верхней части двери, в здании образовался густой дым. Материальный ущерб незначительный.

"Это был безумно громкий взрыв. Мы ужасно испугались, но я рада, что все в порядке", - сказала председатель молодежного крыла партии Рашель Смук.

По ее словам, руководство организованно вывело всех присутствующих через запасной выход в сад.

Реакция лидера партии

Лидер D66, премьер Йеттен, назвал инцидент "трусливым актом запугивания" и заявил, что демократические силы никогда не умолкнут под давлением насилия.