ua en ru
Пт, 08 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Гаазі невідомий кинув бомбу в офіс партії D66 через поштову скриньку

07:24 08.05.2026 Пт
2 хв
Всередині проходив молодіжний захід коли пролунав "шалено гучний вибух"
aimg Катерина Коваль
У Гаазі невідомий кинув бомбу в офіс партії D66 через поштову скриньку Фото: площа Плейн в місті Гаага (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У Гаазі близько 21:00 невідомий кинув піротехнічну бомбу через поштову скриньку в офіс нідерландської партії D66. Всередині перебували близько 30 людей - ніхто не постраждав. За годину поліція затримала підозрюваного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландські ЗМІ.

Читайте також: На круїзному лайнері, де спалахнув хантавірус, є українці, - МЗС

Що сталося

Вибух стався в офісі D66 на вулиці Ланге Хаутстраат під час молодіжного заходу організації "Молоді демократи". Вибухівку кинули через поштову скриньку. Вибило шибку у верхній частині дверей, у будівлі утворився густий дим. Матеріальні збитки незначні.

"Це був шалено гучний вибух. Ми страшенно злякалися, але я рада, що всі в порядку", - сказала голова молодіжного крила партії Рашель Смук.

За її словами, керівництво організовано вивело всіх присутніх через запасний вихід до саду.

Реакція лідера партії

Лідер D66, прем'єр Єттен, назвав інцидент "боягузливим актом залякування" і заявив, що демократичні сили ніколи не замовкнуть під тиском насильства.

У суботу ввечері в селі Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт вибухнув снаряд часів Другої світової війни, що знаходився під дитячим вогнищем. П'ятеро дітей віком від 10 до 14 років отримали поранення та були госпіталізовані. Поруч знайшли ще один вибуховий предмет.

Дещо раніше австрійська поліція затримала чоловіка, який підсипав щурячу отруту в банки з дитячим харчуванням відомої марки HiPP. Зловмисник вимагав 2 мільйони євро, погрожуючи безпеці продукції. Правоохоронці затримали шантажиста, але не виключено, що одна банка з отрутою все ще може бути в обігу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гаага Вибух
Новини
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту