В Гааге неизвестный бросил бомбу в офис партии D66 через почтовый ящик
В Гааге около 21:00 неизвестный бросил пиротехническую бомбу через почтовый ящик в офис нидерландской партии D66. Внутри находились около 30 человек - никто не пострадал. Через час полиция задержала подозреваемого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нидерландские СМИ.
Что случилось
Взрыв произошел в офисе D66 на улице Ланге Хаутстраат во время молодежного мероприятия организации "Молодые демократы". Взрывчатку бросили через почтовый ящик. Выбило стекло в верхней части двери, в здании образовался густой дым. Материальный ущерб незначительный.
"Это был безумно громкий взрыв. Мы ужасно испугались, но я рада, что все в порядке", - сказала председатель молодежного крыла партии Рашель Смук.
По ее словам, руководство организованно вывело всех присутствующих через запасной выход в сад.
Реакция лидера партии
Лидер D66, премьер Йеттен, назвал инцидент "трусливым актом запугивания" и заявил, что демократические силы никогда не умолкнут под давлением насилия.
