Командующий ВМС рассказал о состоянии возвращенных Россией кораблей

Фото: Игорь Воронченко (mil.gov.ua)

Россияне поснимали даже плафоны, розетки и унитазы с кораблей

Возвращенные Россией корабли подходят к территориальным водам Украины, своим ходом не идут, "русские их угробили". Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в комментарии "4 канала".

Воронченко отметил, что корабли подойдут примерно через 16 часов.

"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил он.

Отметим, что по данным Marine Traffic украинской корабли уже подходят.

Отметим, 17 ноября началась передача украинских судов "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу", которые в настоящее время направляются домой. Их захватила российская сторона вместе с 24 украинскими моряками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Моряки вернулись домой 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву украинская сторона сможет говорить о компенсации за захват Россией кораблей и моряков.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация передала Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.