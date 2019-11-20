ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Командующий ВМС рассказал о состоянии возвращенных Россией кораблей

Новости » Политика     20.11.2019 - 12:36
Командующий ВМС рассказал о состоянии возвращенных Россией кораблей
Фото: Игорь Воронченко (mil.gov.ua)

Россияне поснимали даже плафоны, розетки и унитазы с кораблей

Возвращенные Россией корабли подходят к территориальным водам Украины, своим ходом не идут, "русские их угробили". Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в комментарии "4 канала".

Воронченко отметил, что корабли подойдут примерно через 16 часов.

"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил он.

Отметим, что по данным Marine Traffic украинской корабли уже подходят.

Командующий ВМС рассказал о состоянии возвращенных Россией кораблей

Отметим, 17 ноября началась передача украинских судов "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу", которые в настоящее время направляются домой. Их захватила российская сторона вместе с 24 украинскими моряками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Моряки вернулись домой 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву украинская сторона сможет говорить о компенсации за захват Россией кораблей и моряков.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация передала Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Украина и Франция подписали соглашение о поставке 20 катеров Зеленский отреагировал на возвращение Украине кораблей
Новости Украины ВМСкорабль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь