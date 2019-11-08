Дело "Украина против РФ" может повлиять на трибунал ООН по MH17, - Зеркаль

Фото: замглавы МИД Украины Елена Зеркаль

РФ будет впервые отвечать за нарушение международного права и нарушение прав человека

Рассмотрение дела "Украина против Российской Федерации" в Международном суде ООН может повлиять на вопрос о создании трибунала в рамках Совета безопасности ООН. Об это сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Россия будет впервые отвечать за нарушение международного права и нарушение прав человека.

"Это впервые в истории, когда будет отвечать Россия. По всем нашим обвинениям, включая MH17. По Боингу это очень важное решение. На самом деле это означает, что Россия понесет ответственность и должна будет перед Международным судом оправдываться за то, как она поставляла оружие в Украину и то, что происходило. Это может повлиять на дальнейший вопрос о рассмотрении создания трибунала в рамках Совбеза ООН", - сообщила Зеркаль.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН отклонил возражения России о юрисдикции по делу о терроризме.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Нидерланды проведут расследование по "закрытию неба" на Донбассе. В ходе расследования Нидерланды планируют получить больше информации относительно закрытия воздушного пространства Украиной.