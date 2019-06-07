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Украина представила окончательные ходатайства в Гаагском суде

Новости » Политика    07.06.2019 - 13:31
Украина представила окончательные ходатайства в Гаагском суде
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Зеркаль просит суд отклонить возражения России

Украина просит Гаагский суд отклонить предварительные возражения Российской Федерации относительно наличия у суда юрисдикции в отношении иска Украины. Об этом заявила во время открытого слушания в Гааге заместитель главы МИД Елена Зеркаль и написала об этом в Facebook.

Зеркаль просит суд вынести решение и объявить, что в соответствии с положениями части 9 Статьи 79 регламента суда возражения, поданные Российской Федерацией не имеют исключительно предварительного характера. Она заявила, что на этом завершает второй раунд аргументов Украины.

"Украина обратилась в этот суд как в последнюю инстанцию. Россия может чувствовать себя уполномоченным травить своих соседей и сеять нестабильность в мире. Однако мы не должны молчать, когда Россия нарушает международные договоры. Мы не должны поддаваться их манипуляциям", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение возражений России относительно наличия в юрисдикции суда по иску Украины. Украина предстала перед международным судом по своему первому делу относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую передали на рассмотрение в суд еще до начала 2017 года.

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