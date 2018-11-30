G7 засудила дії РФ у Керченській протоці і закликала відпустити українських моряків

Фото: "Велика сімка" (csp.navy.mil)

Глави МЗС країн "Великої сімки" також заявили, що ніколи не визнають анексію Криму

"Велика сімка" (G7) засудила дії Росії у Керченській протоці і закликала відпустити українських моряків і повернути кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу уряду Канади.

Глави МЗС країн "Великої сімки" також заявили, що ніколи не визнають анексію Криму.

"Ми, міністри закордонних справ країн "Великої сімки" Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Високого представника Європейського союзу, висловлюємо нашу найсерйознішу стурбованість діями Росії проти України в Керченській протоці. Немає виправдання використання Росією військової сили проти українських кораблів і військово-морського персоналу", - йдеться в заяві.

Відзначимо, президент України Петро Порошенко подякував європейським союзникам за позицію на захист України і засудженням РФ через застосування сили проти українських моряків поблизу Керченської протоки.

Нагадаємо, НАТО закликає Росію негайно звільнити українських моряків.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримує Україну в протистоянні з РФ.

Додамо, Україна передала в Арбітражний трибунал дані про атаку Росії в Азовському морі. Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на тривале переслідування українських та іноземних суден, які планують пройти через Керченську протоку до портів Маріуполя, Бердянська та інших українських портів.