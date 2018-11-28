Украина передала в Арбитражный трибунал данные об атаке России в Азовском море

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МИД отмечает, что Россия фактически закрыла доступ к Азовскому морю своими действиями

Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило 27 ноября 2018 года информацию об акте агрессии России в Керченском проливе в Арбитражный трибунал, который рассматривает спор между Украиной и Российской Федерацией о нарушении последней Конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

В частности, ведомство обратило внимание на длительное преследование украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив к портам Мариуполя, Бердянска и других украинских портов.

"Своими действиями Россия фактически закрыла Керченский пролив для всех судов. Украина и другие прибрежные государства Черного моря, включая Европейский союз и Турцию, решительно осудили такие действия и призывают Российскую Федерацию обеспечить свободу прохода через Керченский пролив", - отметили в МИД.

Также в ведомстве подчеркнули, что объектом таких остановок стали только те суда, которые направляются в украинские порта. В то же время суда, которые двигались в российские порта в Азовском море, не испытывали подобных ограничений.

"Украина заявила протест против действий России, довела их до сведения своих союзников и путем обращения в Арбитражный трибунал продемонстрировала свое намерение обжаловать поведение России с использованием всех имеющихся правовых средств", - добавили в МИД.

Напомним, Украина направила Министерству иностранных дел Российской Федерации очередную ноту протеста в связи с арестами Россией украинских моряков. Отметим, в оккупированном Крыму всех 24-х украинских моряков арестовали на два месяца.