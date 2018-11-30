ЕС может продлить санкции против РФ в декабре, - Туск

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск отметил, что Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Евросоюз (ЕС) может продлить санкции против Российской Федерации в декабре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Европейского совета Дональда Туска в Twitter.

Туск отметил, что Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Европа едина в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Вот почему я уверен, что ЕС продлит санкций против России в декабре", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Польши Яцек Чапутович выступил за введение санкции против Российской Федереции после российской атаки на украинские корабли в Керченском проливе.

Кроме того, сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала позицию Российской Федерации (РФ) в керченском конфликте "типичной моделью поведения России" и отметила, что Лондон будет добиваться новых санкций против Москвы.

Также сообщалось, что федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц ожидает обсуждение вопроса введения дальнейших санкций против РФ в связи с эскалацией конфликта возле Керченского пролива.