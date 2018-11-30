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Венгрия поддерживает Украину в противостоянии с Россией, - Орбан

Новости » Политика    30.11.2018 - 16:04
Венгрия поддерживает Украину в противостоянии с Россией, - Орбан
Фото: Виктор Орбан (flickr.com/eppofficial)

Он не уточнил, имел ли он в виду поддержку в обострении ситуации в Керченском проливе, или противостояние с Россией в принципе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает Украину в противостоянии с РФ, несмотря на то, что украинское правительство "занимает антивенгерские позиции". Об сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он заявил, что поддерживает Украину, но не уточнил, имел ли он в виду поддержку в обострении ситуации в Керченском проливе, или противостояние с Россией в принципе.

"Позиция Венгрии является четкой, мы являемся проукраинским правительством, поэтому мы выступаем за Украину", - отметил Орбан.

Ранее сообщалось, что Венгрия не будет снимать "вето" с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, однако не будет препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу глав внешнеполитических ведомств государств НАТО.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейских союзников за позицию в защиту Украины и осуждением РФ из-за применения силы против украинских моряков вблизи Керченского пролива.

Также министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что украинские порты в Азовском море остаются заблокированными. Речь идет о портах Мариуполя и Бердянска, Россия блокирует заход и выход судов к этим портам.

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