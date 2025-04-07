У G7 "глибоко занепокоєні" через масштабні військові навчання Китаю навколо Тайваню

Представники країн "Великої сімки" G7 відреагували на військові навчання Китаю у Тайванській протоці. Міністри закордонних справ держав G7 та Верховний представник Європейського союзу ухвалили спільну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США .

Прес-служба американського зовнішньополітичного відомства оприлюднила спільну заяву представників Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та США та Високий представник ЄС з приводу китайських військових навчань навколо Тайваню.

У ній висловлюється "глибока стурбованість провокаційними діями Китаю, зокрема нещодавніми масштабними військовими навчаннями навколо Тайваню".

"Ці дедалі частіші та дестабілізуючі дії підвищують напруженість між протокою та ставлять під загрозу глобальну безпеку та процвітання", - вказується у заяві глав МЗС держав "Великої сімки".

Також у спільній заяві зауважується, що члени G7 та ширша міжнародна спільнота "зацікавлені у збереженні миру та стабільності в Тайванській протоці".

"Ми виступаємо проти будь-яких односторонніх дій, спрямованих на загрозу такому миру та стабільності, у тому числі силою чи примусом", - йдеться у заяві.

Також члени G7 додали, що продовжують заохочувати "мирне вирішення проблем шляхом конструктивного діалогу між протокою".

Військові навчання Китаю біля Тайваню

Як повідомлялося, нещодавно Китай розпочав чергові військові навчання навколо Тайваню, яким дали кодову назву "Strait Thunder-2025A". Офіційний Пекін заявив, що вони зосереджені на відточенні здатності блокувати острів, та на здатності завдавати точних ударів.

Як заявляв старший полковник Народно-визвольної армії Китаю, військові КНР почали біля Тайваню навчання "з кількох напрямків". У цих навчаннях маневрах задіяні сухопутні війська, військово-морські, повітряні та ракетні сили.

Додамо, у березні Китай також провів військові навчання, які назвав "покаранням" для Тайваню. Своєю чергою Тайбей у відповідь оголосив Пекін порушником спокою.

Нещодавно The Washington Post писало, що Пентагон змінює військову стратегію та готується до можливого конфлікту з Китаєм, і що Тайвань стає ключовим викликом для США.