Китай провів військові навчання і назвав їх "покаранням" для Тайваню
У Китаї назвали свої військові навчання біля острова Тайвань покаранням за постійне просування лідером країни Лаєм Чінте "сепаратизму". Тайбей у відповідь оголосив Пекін порушником спокою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністерство оборони Тайваню заявило, що 17 березня китайські військові провели "спільне патрулювання бойової готовності" - одне вранці та одне вдень. За цей час, у наближені до Тайваню райони були відправлені 54 військових літаки, зокрема J-10, а також безпілотники.
Китайські літаки пролетіли у повітряному просторі на північ, захід, південний захід та схід від острову. З них 42 літаки перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка є неофіційним буфером між двома сторонами. Тайванські військово-повітряні та військово-морські сили були відправлені для спостереження.
Речник китайського Управління в справах Тайваню заявив, що якщо адміністрація Лая "наважиться провокувати і грати з вогнем, це призведе лише до власного знищення".
Рада у справах материкової частини Тайваню зазначила, що Пекін надалі погрожує острову у військовому плані, чим підвищує напруженість у протоці та дестабілізує регіональний мир і стабільність.
Рада заявила, що Комуністична партія КНР є "порушником спокою" у всіх сенсах цього слова, і закликала країни-союзники зупинити китайську військову експансію.
Тайванські силовики заявили, що Пекін намагається нормалізувати навчання біля Тайваню, проводячи такі патрулювання у районі острова в середньому кожні 7-10 днів.
Минулого тижня Лай заявив, що Китай поглибив свої кампанії впливу і проникнення на острів, пообіцявши вжити заходів для протидії спробам Пекіна "поглинути" Тайвань.
Відносини між Тайванем і Китаєм
Кілька десятиліть відносини між Китаєм і Тайванем залишаються напруженими. Пекін вважає Тайвань (Республіка Китай або Китайський Тайбей) своєю територією та регулярно погрожує застосувати військову силу для повернення острова під свій контроль.
В останні роки Китай посилив військовий і політичний тиск на острів.
Уряд Тайваню відкидає територіальні претензії Пекіна і зазначає, що лише народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє. Президент Лай Чінте неодноразово пропонував переговори з Китаєм, але кожного разу йому відмовляли.
У січні держсекретар США Марко Рубіо розкритикував примусові дії Китаю щодо Тайваню.
Раніше Китай піддав гострій критиці пакет військової допомоги США для Тайваню на більш ніж 500 мільйонів доларів.
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