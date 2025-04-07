В G7 "глубоко обеспокоены" из-за масштабных военных учений Китая вокруг Тайваня

Представители стран "Большой семерки" G7 отреагировали на военные учения Китая в Тайваньском проливе. Министры иностранных дел государств G7 и Верховный представитель Европейского союза приняли совместное заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США .

Пресс-служба американского внешнеполитического ведомства обнародовала совместное заявление представителей Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и США и Высокий представитель ЕС по поводу китайских военных учений вокруг Тайваня.

В нем выражается "глубокая обеспокоенность провокационными действиями Китая, в частности недавними масштабными военными учениями вокруг Тайваня".

"Эти все более частые и дестабилизирующие действия повышают напряженность между проливом и ставят под угрозу глобальную безопасность и процветание", - указывается в заявлении глав МИД государств "Большой семерки".

Также в совместном заявлении отмечается, что члены G7 и более широкое международное сообщество "заинтересованы в сохранении мира и стабильности в Тайваньском проливе".

"Мы выступаем против любых односторонних действий, направленных на угрозу такому миру и стабильности, в том числе силой или принуждением", - говорится в заявлении.

Также члены G7 добавили, что продолжают поощрять "мирное решение проблем путем конструктивного диалога между проливом".

Военные учения Китая возле Тайваня

Как сообщалось, недавно Китай начал очередные военные учения вокруг Тайваня, которым дали кодовое название "Strait Thunder-2025A". Официальный Пекин заявил, что они сосредоточены на оттачивании способности блокировать остров, и на способности наносить точные удары.

Как заявлял старший полковник Народно-освободительной армии Китая, военные КНР начали возле Тайваня учения "по нескольким направлениям". В этих учениях маневрах задействованы сухопутные войска, военно-морские, воздушные и ракетные силы.

Добавим, в марте Китай также провел военные учения, которые назвал "наказанием" для Тайваня. В свою очередь Тайбэй в ответ объявил Пекин нарушителем спокойствия.

Недавно The Washington Post писало, что Пентагон меняет военную стратегию и готовится к возможному конфликту с Китаем, и Тайвань становится ключевым вызовом для США.