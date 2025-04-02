Війська Китаю тренуються блокувати Тайвань і завдавати точних ударів

Народно-визвольна армія Китаю сьогодні проводить навколо Тайваню другий день навчань, яким дали кодову назву "Strait Thunder-2025A". Біля острова вже фіксували 76 військових літаків і 15 військових кораблів КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Китайська сторона заявляє, що військові навчання біля Тайваню зосереджені на відточенні здатності блокувати острів, та на здатності завдавати точних ударів.

Як звертають увагу західні ЗМІ, навчання відбулися після посилення китайської риторики проти президента Тайваню Лай Чін-те, якого офіційний Пекін напередодні назвав "паразитом". Також вони відбулися після візиту міністра оборони США Піта Хегсета в Азію, під час якого американський чиновник виступав із критикою на адресу КНР.

Китай, який називає Тайвань своєю територією, неодноразово засуджував Лая як "сепаратиста". Лай при цьому відкидає претензії Пекіна на суверенітет і наголошує, що тільки народ Тайваню може вирішити своє майбутнє.

В китайському військовому командуванні розповіли, що навчання проводилися в середній і південній частинах Тайванської протоки. Деякі з віддалених островів Тайваню знаходяться всього за декілька кілометрів від Китаю.

"Навчання зосереджені на темах ідентифікації та перевірки, попередження та вигнання, а також перехоплення та затримання з метою перевірки можливостей військ щодо регулювання та контролю території, спільного блокування та контролю, а також завдання точних ударів по ключових цілях", - йдеться у повідомленні китайського військового відомства.

Дані тайваньської сторони щодо навчань КНР

Високопоставлений представник служби безпеки Тайваню повідомив Reuters, що в середу вранці в "зоні реагування" острова перебувало понад 10 китайських військових кораблів, і що берегова охорона КНР бере участь у навчаннях "переслідування".

У середу Міністерство оборони Тайваню заявило, що за попередні 24 години було виявлено 76 китайських військових літаків і 15 китайських військових кораблів, які діяли навколо острова.

Реакція США, ЄС та Японії

США, які активно надають підтримку Тайваню та є головним постачальником зброї для острова, засудили китайські військові навчання.

"Знову агресивна військова діяльність і риторика Китаю щодо Тайваню лише посилюють напруженість і ставлять під загрозу безпеку регіону та процвітання світу", - вказується у заяві Державного департаменту США.

Японія та Європейський Союз також висловили стурбованість. Як заявив представник ЄС, блок "прямо зацікавлений у збереженні статус-кво в Тайванській протоці".

"Ми виступаємо проти будь-яких односторонніх дій, які змінюють статус-кво силою або примусом", - додав представник Євросоюзу.

Китайські військові навчання біля Тайваню

Минулого року Китай провів два раунди великих військових навчань навколо Тайваню: Joint Sword-2024A та Joint Sword-2024B.

Вчора старший полковник Народно-визвольної армії Китаю Ши І заявив, що військові почали біля Тайваню навчання "з кількох напрямків". У цих навчаннях маневрах задіяні сухопутні війська, військово-морські, повітряні та ракетні сили.

Також нагадаємо, раніше у березні Китай також провів військові навчання, які назвав "покаранням" для Тайваню. Своєю чергою Тайбей у відповідь оголосив Пекін порушником спокою.

Додамо, днями The Washington Post писало, що Пентагон змінює військову стратегію та готується до можливого конфлікту з Китаєм, і що Тайвань стає ключовим викликом для США.