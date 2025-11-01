G7 допоможе Україні відновити енергосистему після російських атак

Міністри енергетики країн "Групи семи" засудили чергові російські удари по енергетичній інфраструктурі України та підтвердили готовність допомагати Києву у відновленні енергосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву, яку поширило канадське головування у "Групі семи".
У документі міністри наголосили, що війна Росії проти України серйозно впливає на енергетичну безпеку країни та становить загрозу для цивільного населення. G7 підтвердила "непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності, свободи, суверенітету та незалежності".
"Ми поділяємо нашу єдину підтримку України та українського народу, які проявили мужність і стійкість перед обличчям постійних труднощів", - йдеться у заяві.
Міністри засудили нещодавні російські удари по газовій інфраструктурі, які створили ризики для життя цивільних та послабили енергетичну безпеку.
Окремо вони відзначили мужність українських енергетиків, які попри небезпеку продовжують відновлювати електропостачання та тепло для громад.
"Велика сімка" заявила, що працюватиме над задоволенням енергетичних потреб України як для економіки, так і для громадян. Зокрема, країни продовжать:
G7 також наголосила, що відбудова України - це "величезне, але критично важливе завдання", яке потребує залучення державного та приватного секторів. Україна, на думку міністрів, може стати прикладом енергетичної безпеки та інновацій у регіоні.
Для цього "Велика сімка" продовжить надавати фінансову допомогу, кредитні лінії, страхування ризиків та підтримку приватних інвестицій. Зокрема, підтримка узгоджується через Європейський банк реконструкції та розвитку та Платформу донорів для України.
Крім цього, G7 нагадала про санкції проти Росії, спрямовані на обмеження її доходів від енергетики, та пообіцяла посилити боротьбу з тіньовим танкерним флотом, який допомагає Москві обходити обмеження.
"Ми визнаємо, що Україна має потенціал стати взірцем у створенні сучасної, стійкої та децентралізованої енергетичної системи", - зазначили міністри у спільній заяві.
У заключній частині G7 привітала ухвалення Заяви щодо енергетичної безпеки України, яку підписали Австралія та Україна.
Нагадаємо, російські війська сьогодні в ніч на 31 жовтня, атакували ударними безпілотниками об'єкти енергетики у Одеській області. В результаті обстрілу виникла пожежа.
Також повідомлялось, що росіяни нанесли серію дронових ударів по Сумах. В результаті обстрілу по допомогу звернулися 15 постраждалих, серед них - діти.
Водночас на фоні цього вчора грузинський уряд вирішив підтримати Україну в умовах частих відключень електроенергії через російські удари по енергетичній інфраструктурі.
Для цього до України направлять генератори. Розпорядження про відправку генераторів вже підписане прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе.