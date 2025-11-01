RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

G7 поможет Украине восстановить энергосистему после российских атак

Фото: G7 поможет Украине восстановить энергосистему (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министры энергетики стран "Группы семи" осудили очередные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины и подтвердили готовность помогать Киеву в восстановлении энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление, которое распространило канадское председательство в "Группе семи".

В документе министры подчеркнули, что война России против Украины серьезно влияет на энергетическую безопасность страны и представляет угрозу для гражданского населения. G7 подтвердила "непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности, свободы, суверенитета и независимости".

"Мы разделяем нашу единую поддержку Украины и украинского народа, которые проявили мужество и стойкость перед лицом постоянных трудностей", - говорится в заявлении.

Министры осудили недавние российские удары по газовой инфраструктуре, которые создали риски для жизни гражданских и ослабили энергетическую безопасность.

Отдельно они отметили мужество украинских энергетиков, которые, несмотря на опасность, продолжают восстанавливать электроснабжение и тепло для общин.

"Большая семерка" заявила, что будет работать над удовлетворением энергетических потребностей Украины как для экономики, так и для граждан. В частности, страны продолжат:

  • координировать помощь через Координационную группу G7+ Украина и Фонд поддержки энергетики Украины;
  • поддерживать защиту энергетической инфраструктуры;
  • сотрудничать с МАГАТЭ для обеспечения ядерной безопасности;
  • способствовать диверсификации цепей поставок энергии;
  • поддерживать развитие децентрализованной и устойчивой энергосистемы Украины.

G7 также подчеркнула, что восстановление Украины - это "огромная, но критически важная задача", которая требует привлечения государственного и частного секторов. Украина, по мнению министров, может стать примером энергетической безопасности и инноваций в регионе.

Для этого "Большая семерка" продолжит оказывать финансовую помощь, кредитные линии, страхование рисков и поддержку частных инвестиций. В частности, поддержка согласовывается через Европейский банк реконструкции и развития и Платформу доноров для Украины.

Кроме этого, G7 напомнила о санкциях против России, направленных на ограничение ее доходов от энергетики, и пообещала усилить борьбу с теневым танкерным флотом, который помогает Москве обходить ограничения.

"Мы признаем, что Украина имеет потенциал стать образцом в создании современной, устойчивой и децентрализованной энергетической системы", - отметили министры в совместном заявлении.

В заключительной части G7 приветствовала принятие Заявления по энергетической безопасности Украины, которое подписали Австралия и Украина.

Обстрел Украины 31 октября

Напомним, российские войска сегодня в ночь на 31 октября, атаковали ударными беспилотниками объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрела возник пожар.

Также сообщалось, что россияне нанесли серию дроновых ударов по Сумах. В результате обстрела за помощью обратились 15 пострадавших, среди них - дети.

Где и как выключали свет по всей Украине - читайте в материале РБК-Украина.

В то же время на фоне этого вчера грузинское правительство решило поддержать Украину в условиях частых отключений электроэнергии из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Для этого в Украину направят генераторы. Распоряжение об отправке генераторов уже подписано премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаВойна России против Украины