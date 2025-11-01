G7 поможет Украине восстановить энергосистему после российских атак

Министры энергетики стран "Группы семи" осудили очередные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины и подтвердили готовность помогать Киеву в восстановлении энергосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление, которое распространило канадское председательство в "Группе семи".
В документе министры подчеркнули, что война России против Украины серьезно влияет на энергетическую безопасность страны и представляет угрозу для гражданского населения. G7 подтвердила "непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности, свободы, суверенитета и независимости".
"Мы разделяем нашу единую поддержку Украины и украинского народа, которые проявили мужество и стойкость перед лицом постоянных трудностей", - говорится в заявлении.
Министры осудили недавние российские удары по газовой инфраструктуре, которые создали риски для жизни гражданских и ослабили энергетическую безопасность.
Отдельно они отметили мужество украинских энергетиков, которые, несмотря на опасность, продолжают восстанавливать электроснабжение и тепло для общин.
"Большая семерка" заявила, что будет работать над удовлетворением энергетических потребностей Украины как для экономики, так и для граждан. В частности, страны продолжат:
G7 также подчеркнула, что восстановление Украины - это "огромная, но критически важная задача", которая требует привлечения государственного и частного секторов. Украина, по мнению министров, может стать примером энергетической безопасности и инноваций в регионе.
Для этого "Большая семерка" продолжит оказывать финансовую помощь, кредитные линии, страхование рисков и поддержку частных инвестиций. В частности, поддержка согласовывается через Европейский банк реконструкции и развития и Платформу доноров для Украины.
Кроме этого, G7 напомнила о санкциях против России, направленных на ограничение ее доходов от энергетики, и пообещала усилить борьбу с теневым танкерным флотом, который помогает Москве обходить ограничения.
"Мы признаем, что Украина имеет потенциал стать образцом в создании современной, устойчивой и децентрализованной энергетической системы", - отметили министры в совместном заявлении.
В заключительной части G7 приветствовала принятие Заявления по энергетической безопасности Украины, которое подписали Австралия и Украина.
Напомним, российские войска сегодня в ночь на 31 октября, атаковали ударными беспилотниками объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрела возник пожар.
Также сообщалось, что россияне нанесли серию дроновых ударов по Сумах. В результате обстрела за помощью обратились 15 пострадавших, среди них - дети.
Где и как выключали свет по всей Украине - читайте в материале РБК-Украина.
В то же время на фоне этого вчера грузинское правительство решило поддержать Украину в условиях частых отключений электроэнергии из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Для этого в Украину направят генераторы. Распоряжение об отправке генераторов уже подписано премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.