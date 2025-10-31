Графіки по всій Україні: де і як сьогодні вимикатимуть світло
В Україні у четвер, 31 жовтня, графіки відключень електроенергії діятимуть цілодобово. Обмеження будуть жорсткішими, ніж 30 жовтня.
Про це розповідає РБК-Україна.
Чому вимикають світло
У компанії "Укренерго" пояснили, що енергосистема працює з дефіцитом потужності через три масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру у жовтні. Тому відключення - вимушений захід для балансування системи.
"Графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть з 00:00 до 24:00. Обсяг - від 0,5 до 3 черг. Найскладніша ситуація очікується з 16:00 до 18:00", - йдеться в повідомленні "Укренерго".
Також у цей період діятимуть обмеження для промислових споживачів.
Яка ситуація в регіонах
ДТЕК у п’ятницю, 31 жовтня застосовує графіки відключень електроенергії у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській та Одеській областях
Київ та область
ДТЕК застосовує графіки відключень протягом доби:
- підгрупа 1.1 відключення з 7:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;
- підгрупа 1.2 відключення з 7:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;
- підгрупа 2.1 відключення з 7:00 до 9:00 та з 17:30 до 21:00;
- підгрупа 2.2 відключення з 17:30 до 21:00;
- підгрупа 3.1 відключення з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
- підгрупа 3.2 відключення з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
- підгрупа 4.1 відключення з 13:00 до 17:30;
- підгрупа 4.2 відключення з 00:00 до 03:30 та з 16:00 до 17:30;
- підгрупа 5.1 відключення з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
- підгрупа 5.2 відключення з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:00;
- підгрупа 6.1 відключення з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 18:00;
- підгрупа 6.2 відключення з 13:30 до 18:00.
Дізнатися свою чергу можна через сервіси YASNO або ДТЕК.
Графіки відключень світла в Києві 31 жовтня (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Графік відключень у Київській області
Графіки відключень світла в Київській області 31 жовтня (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Графік відключень у Дніпропетровській області
Графіки відключень світла в Дніпропетровській області 31 жовтня (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Графік відключень в Одеській області
Графіки відключень світла в Одеській області 31 жовтня (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Волинська область
Діють графіки погодинних відключень. Через дефіцит потужності можливі екстрені відключення поза графіком.
"Час відключення може відрізнятись від зазначеного у графіку на 20-30 хвилин через технічні перемикання", - повідомили в "Волиньобленерго".
Графіки відключень світла у Волинській області 31 жовтня (інфографіка: "Волиньобленерго")
Тернопільська область
У Тернопільській області графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 24:00. Перевірити свою чергу можна на сайті АТ "Тернопільобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.
Графіки відключень світла у Тернопільській області 31 жовтня (інфографіка: "Тернопільобленерго")
Хмельницька область
Обмеження діятимуть впродовж доби:
- 00:00-05:00 в обсязі 0,5 черги;
- 05:00-09:00 - 1,5 черги;
- 09:00-13:00 - 1 черги;
- 13:00-14:00 - 1,5 черги;
- 14:00-16:00 - 2,5 черги;
- 16:00-18:00 - 3 черги;
- 18:00-22:00 - 2 черги;
- 22:00-24:00 - 1 черги.
Графіки відключень світла у Хмельницькій області 31 жовтня (інфографіка: "Хмельницькобленерго")
Полтавська область
Аналогічний графік, максимальні обмеження будуть застосовані в період з 16:00 до 18:00 (3 черги).
Графіки відключень світла у Полтавській області 31 жовтня (інфографіка: "Полтаваобленерго")
Сумська область
Графік аналогічний до двох попередніх областей. Перевірити чергу можна на сайті sumy.energy, у додатку E-Svitlo.
Графіки відключень світла у Сумській області 31 жовтня (інфографіка: "Сумиобленерго")
Вінницька область
"Вінницяобленерго" отримало команду на введення обмежень споживання потужності для непобутових споживачів. Графіки діятимуть впродовж доби.
Житомирська область
Діють планові відключення. Свою чергу можна перевірити на сайті обленерго або у додатку "Світлочек".
Графіки відключень світла у Житомирській області 31 жовтня (інфографіка: "Житомиробленерго")
Кіровоградська область
Відключення електроенергії у Кіровоградській області триватимуть протягом доби.
Графіки відключень світла у Кіровоградській області 31 жовтня (інформація "Кіровоградобленерго")
Чернівецька область
Деякі групи без електрики до 20:00, інші - майже всю добу. Групи 7-8 матимуть обмеження з 00:00 до 23:30, а групи 11-12 - без відключень.
Графіки відключень світла у Чернівецькій області 31 жовтня (інфографіка: "Чернівціобленерго")
Закарпатська область
Актуальні графіки можна переглянути на сайті "Закарпаттяобленерго".
Графіки відключень світла у Закарпатській області 31 жовтня (інфографіка: "Закарпаттяобленерго")
Що радять енергетики
Енергетики рекомендують 31 жовтня не вмикати одночасно всі прилади після появи світла. Також варто витягувати техніку з розеток під час відключення.
Українцям також радять слідкувати за оновленнями у місцевих обленерго, оскільки графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
Як перевірити графік відключень світла в Україні
Нагадаємо, щоб дізнатися свій графік відключень, спершу визначте, до якої області або енергетичної компанії належить ваш будинок.
Де шукати актуальні графіки:
- на офіційних сайтах обленерго;
- на сайтах компаній ДТЕК.
Інші джерела:
- офіційні сторінки енергокомпаній у Facebook, Viber і Telegram;
- чат-боти обленерго у Viber або Telegram;
- особистий кабінет споживача на сайті вашого постачальника електроенергії.
При підготовці матеріалу були використані такі джерела: повідомлення "Укренерго", ДТЕК, регіональних обленерго.