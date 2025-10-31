Графіки по всій Україні: де і як сьогодні вимикатимуть світло

В Україні у четвер, 31 жовтня, графіки відключень електроенергії діятимуть цілодобово. Обмеження будуть жорсткішими, ніж 30 жовтня.

Про це розповідає РБК-Україна .

Чому вимикають світло

У компанії "Укренерго" пояснили, що енергосистема працює з дефіцитом потужності через три масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру у жовтні. Тому відключення - вимушений захід для балансування системи.

"Графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть з 00:00 до 24:00. Обсяг - від 0,5 до 3 черг. Найскладніша ситуація очікується з 16:00 до 18:00", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

Також у цей період діятимуть обмеження для промислових споживачів.

Яка ситуація в регіонах

ДТЕК у п’ятницю, 31 жовтня застосовує графіки відключень електроенергії у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській та Одеській областях

Київ та область

ДТЕК застосовує графіки відключень протягом доби:

підгрупа 1.1 відключення з 7:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;

підгрупа 1.2 відключення з 7:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;

підгрупа 2.1 відключення з 7:00 до 9:00 та з 17:30 до 21:00;

підгрупа 2.2 відключення з 17:30 до 21:00;

підгрупа 3.1 відключення з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

підгрупа 3.2 відключення з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

підгрупа 4.1 відключення з 13:00 до 17:30;

підгрупа 4.2 відключення з 00:00 до 03:30 та з 16:00 до 17:30;

підгрупа 5.1 відключення з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;

підгрупа 5.2 відключення з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:00;

підгрупа 6.1 відключення з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 18:00;

підгрупа 6.2 відключення з 13:30 до 18:00.

Дізнатися свою чергу можна через сервіси YASNO або ДТЕК.

Графіки відключень світла в Києві 31 жовтня (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графік відключень у Київській області

Графіки відключень світла в Київській області 31 жовтня (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графік відключень у Дніпропетровській області

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області 31 жовтня (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графік відключень в Одеській області

Графіки відключень світла в Одеській області 31 жовтня (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Волинська область

Діють графіки погодинних відключень. Через дефіцит потужності можливі екстрені відключення поза графіком.

"Час відключення може відрізнятись від зазначеного у графіку на 20-30 хвилин через технічні перемикання", - повідомили в "Волиньобленерго".



Графіки відключень світла у Волинській області 31 жовтня (інфографіка: "Волиньобленерго")

Тернопільська область

У Тернопільській області графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 24:00. Перевірити свою чергу можна на сайті АТ "Тернопільобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.



Графіки відключень світла у Тернопільській області 31 жовтня (інфографіка: "Тернопільобленерго")

Хмельницька область

Обмеження діятимуть впродовж доби:

00:00-05:00 в обсязі 0,5 черги;

05:00-09:00 - 1,5 черги;

09:00-13:00 - 1 черги;

13:00-14:00 - 1,5 черги;

14:00-16:00 - 2,5 черги;

16:00-18:00 - 3 черги;

18:00-22:00 - 2 черги;

22:00-24:00 - 1 черги.



Графіки відключень світла у Хмельницькій області 31 жовтня (інфографіка: "Хмельницькобленерго")

Полтавська область

Аналогічний графік, максимальні обмеження будуть застосовані в період з 16:00 до 18:00 (3 черги).



Графіки відключень світла у Полтавській області 31 жовтня (інфографіка: "Полтаваобленерго")

Сумська область

Графік аналогічний до двох попередніх областей. Перевірити чергу можна на сайті sumy.energy, у додатку E-Svitlo.



Графіки відключень світла у Сумській області 31 жовтня (інфографіка: "Сумиобленерго")

Вінницька область

"Вінницяобленерго" отримало команду на введення обмежень споживання потужності для непобутових споживачів. Графіки діятимуть впродовж доби.

Житомирська область

Діють планові відключення. Свою чергу можна перевірити на сайті обленерго або у додатку "Світлочек".



Графіки відключень світла у Житомирській області 31 жовтня (інфографіка: "Житомиробленерго")

Кіровоградська область

Відключення електроенергії у Кіровоградській області триватимуть протягом доби.



Графіки відключень світла у Кіровоградській області 31 жовтня (інформація "Кіровоградобленерго")

Чернівецька область

Деякі групи без електрики до 20:00, інші - майже всю добу. Групи 7-8 матимуть обмеження з 00:00 до 23:30, а групи 11-12 - без відключень.



Графіки відключень світла у Чернівецькій області 31 жовтня (інфографіка: "Чернівціобленерго")

Закарпатська область

Актуальні графіки можна переглянути на сайті "Закарпаттяобленерго".



Графіки відключень світла у Закарпатській області 31 жовтня (інфографіка: "Закарпаттяобленерго")

Що радять енергетики

Енергетики рекомендують 31 жовтня не вмикати одночасно всі прилади після появи світла. Також варто витягувати техніку з розеток під час відключення.

Українцям також радять слідкувати за оновленнями у місцевих обленерго, оскільки графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.