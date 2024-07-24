Футбольна збірна Аргентини звела внічию скандальний матч-відкриття Олімпіади-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Олімпіада-2024, група B, 1-й тур

Аргентина – Марокко – 2:2

Голи: Джул. Сімеоне, 68, Медіна, 90+16 – Рахімі, 45+2, 51 (пенальті)

"Альбіселесте" захопили ініціативу з перших хвилин. Утім, до справді небезпечних моментів підопічні Хав'єра Маскерано довести справу не змогли. Не клеїлося попереду і в магрібців – закидання вперед із власної половини легко читалися обороною аргентинців.

Поступово збірна Марокко відсунула гру подалі від власних воріт. "Атлаські леви" почали активніше шукати підходи до воріт Рульї. Зрештою, африканська команда зуміла оформити гол у роздягальню – Рахімі замкнув простріл Білала після комбінації з Ахомашем.

На старті ж другої половини Марокко шокувало аргентинських олімпійців другим голом. Ахомаш увірвався до вільної зони в чужому штрафному та впав після дотику Отаменді – одинадцятиметровий. До позначки підійшов Рахімі та впевнено пробив у лівий кут.

Команда Маскерано кинулася вперед великими силами, щоб відігратися. Серія гострих стандартів не дозволила аргентинцям розмочити рахунок. Проте, на 68-й хвилині надію "альбіселесте" подарував Джуліано Сімеоне, який замкнув дальню стійку після передачі Солера.

У фінальні хвилини збірна Аргентини спробувала штурмувати володіння Муніра. Спробував допомогти підопічним Маскерано й арбітр, додавши взяті з неба 15 хвилин. Однак, оборона "Атлаських левів" злагоджено діяла фактично до останнього. Аж на 90+16-й (!) хвилині затяжна атака "альбіселесте" з двома влучаннями в поперечину завершилася результативним добиванням Медіни.

На трибунах піднявся гул невдоволення, а в аргентинців полетів усілякий непотріб. До трансляції навіть не потрапив епізод із фінальним свистком арбітра. Отже, Марокко розпочало турнір зі сенсації. У другому турі африканці зустрінуться зі збірною України, а Аргентина протистоятиме олімпійській команді Іраку. Ці поєдинки відбудуться 27 липня.