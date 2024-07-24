Футбольная сборная Аргентины свела вничью скандальный матч-открытие Олимпиады-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Олимпиада-2024, группа B, 1-й тур

Аргентина – Марокко – 2:2

Голы: Джул. Симеоне, 68, Медина, 90+16 – Рахими, 45+2, 51 (пенальти)

"Альбиселесте" захватили инициативу с первых минут. Впрочем, до опасных моментов подопечные Хавьера Маскерано довести дело не смогли. Не клеилось впереди и у магрибцев – забросы вперед со своей половины легко читались обороной аргентинцев.

Постепенно сборная Марокко отодвинула игру подальше от собственных ворот. "Атласские львы" начали активнее искать подходы к воротам Рульи. В конце концов африканская команда сумела оформить гол в раздевалку – Рахими замкнул прострел Билала после комбинации с Ахомашем.

На старте второй половины Марокко шокировало аргентинских олимпийцев вторым голом. Ахомаш ворвался в свободную зону в чужой штрафной и упал после прикосновения Отаменди – одиннадцатиметровый. К отметке подошел Рахими и уверенно пробил в левый угол.

Команда Маскерано бросилась вперед большими силами, чтобы отыграться. Серия острых стандартов не позволила аргентинцам размочить счет. Однако на 68-й минуте надежду "альбиселесте" подарил Джулиано Симеоне, замкнувший дальнюю штангу после передачи Солера.

В финальные минуты сборная Аргентины попыталась штурмовать владения Мунира. Пытался помочь подопечным Маскерано и арбитр, добавив взятые бог весть откуда 15 минут. Однако оборона "Атласских львов" слаженно действовала фактически до последнего. Аж на 90+16-й (!) минуте затяжная атака "альбиселесте" с двумя попаданиями в перекладину завершилась результативным добиванием Медины.

На трибунах поднялся гул недовольства, а в аргентинцев полетел всяческий хлам. В трансляцию даже не попал эпизод с финальным свистком арбитра. Итак, Марокко начал турнир с сенсации. Во втором туре африканцы встретятся со сборной Украины, а Аргентина будет противостоять олимпийской команде Ирака. Эти поединки состоятся 27 июля.