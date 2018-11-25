В ФСБ РФ заявили о еще 2 кораблях ВМС Украины, которые следуют к Керченскому проливу

Иллюстративное фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

Российская Федерация обещает принять необходимые средства

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) заявила о еще двух кораблях Военно-морских сил (ВМС) Украины, которые следуют к Керченскому проливу, где произошло столкновения кораблей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщили в ФСБ РФ, российские спецслужбы зафиксировали движение из порта Бердянска двух артиллерийских кораблей в направлении Керченского пролива.

"Сегодня в 11:30 пограничной службой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза. Сейчас они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной", - говорится в заявлении.

Отмечается, что пограничники ФСБ РФ пообещали принять все необходимые меры для прекращения так называемой "провокации".

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация задействовала боевые вертолеты Ка-52 для сопровождения кораблей ВМС Украины, что осуществляют переход из Одессы в Мариуполь в Азовском море.

Ранее сообщалось, что в Азовском море пограничный корабль РФ протаранил украинский буксир, который совершал переход из порта Одессы в порту Мариуполя.

Добавим, что по словам экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, во время столкновения кораблей в Азовском море был поврежден пограничный катер ФСБ РФ.