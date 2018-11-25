У ФСБ РФ заявили про ще 2 кораблі ВМС України, які прямують до Керченської протоки

Ілюстративне фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

Російська Федерація обіцяє вжити необхідних засобів

Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ) заявила про ще два кораблі Військово-морських сил (ВМС) України, які прямують до Керченської протоки, де сталося зіткнення кораблів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомили у ФСБ РФ, російські спецслужби зафіксували рух з порту Бердянска двох артилерійських кораблів в напрямку Керченської протоки.

"Сьогодні в 11:30 прикордонною службою ФСБ Росії зафіксовано висунення з порту Бердянськ двох броньованих артилерійських суден класу Гюрза. Зараз вони на граничній швидкості слідують у напрямку Керченської протоки в район провокації, організованої українською стороною", - йдеться у заяві.

Зазначається, що прикордонники ФСБ РФ пообіцяли вжити всі необхідні міри для припинення так званої "провокації".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація задіяла бойові вертольоти Ка-52 для супроводу кораблів ВМС України, що здійснюють перехід з Одеси до Маріуполя в Азовському морі.

Раніше повідомлялося, що у Азовському морі прикордонний корабель РФ протаранив український буксир, який здійснював перехід з порту Одеси до порту Маріуполя.

Додамо, що за словами екс-командувача ВМС України Сергія Гайдука, під час зіткнення кораблів у Азовському морі був пошкоджений прикордонний катер ФСБ РФ.