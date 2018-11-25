ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Во время столкновения кораблей в Азовском море был поврежден катер РФ

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 13:52
Во время столкновения кораблей в Азовском море был поврежден катер РФ
Иллюстративное фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

Повреждения получил российский пограничный катер "Аметист"

Бывший командующий Военно-морских сил (ВМС) Украины Сергей Гайдук заявил, что во время столкновения кораблей в Азовском море был поврежден пограничный катер Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112-Украина".

По словам Гайдука, в результате столкновения повреждения получил не только украинский буксир, но и пограничный катер РФ "Аметист".

"По информации, которой я владею, во время столкновений получил повреждение и один из пограничных катеров береговой охраны Федеральной службы безопасности. Это пограничный сторожевой катер "Аметист" и сейчас ему оказывается помощь как аварийному кораблю", - сообщил экс-командующий ВМС Украины.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Азовском море пограничный корабль РФ осуществил таран украинского буксира, который совершал переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

Позже в ФСБ РФ заявили, что корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, вошли в территориальные воды РФ и продолжили движение в направлении Керченского пролива.

Отметим, что в Министерстве иностранных дел заявили, что подобными агрессивными действиями в Азовском море Российская Федерация нарушает нормы международного права.

 

 

Порошенко назвал признаки гибридной войны России против Украины Угроза полномасштабной агрессии со стороны России остается, - Полторак
Новости Украины агрессия РФАзовское море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь