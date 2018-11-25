Во время столкновения кораблей в Азовском море был поврежден катер РФ

Иллюстративное фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

Повреждения получил российский пограничный катер "Аметист"

Бывший командующий Военно-морских сил (ВМС) Украины Сергей Гайдук заявил, что во время столкновения кораблей в Азовском море был поврежден пограничный катер Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112-Украина".

По словам Гайдука, в результате столкновения повреждения получил не только украинский буксир, но и пограничный катер РФ "Аметист".

"По информации, которой я владею, во время столкновений получил повреждение и один из пограничных катеров береговой охраны Федеральной службы безопасности. Это пограничный сторожевой катер "Аметист" и сейчас ему оказывается помощь как аварийному кораблю", - сообщил экс-командующий ВМС Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Азовском море пограничный корабль РФ осуществил таран украинского буксира, который совершал переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

Позже в ФСБ РФ заявили, что корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, вошли в территориальные воды РФ и продолжили движение в направлении Керченского пролива.

Отметим, что в Министерстве иностранных дел заявили, что подобными агрессивными действиями в Азовском море Российская Федерация нарушает нормы международного права.