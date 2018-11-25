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В МИД Украины прокомментировали агрессивные действия РФ в Азовском море

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 13:02
В МИД Украины прокомментировали агрессивные действия РФ в Азовском море
Иллюстративное фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

МИД расценивает действия РФ как нарушение нормы Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву

Провокации со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском морях перешли черту и стали агрессивными. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает РБК-Украина.

В ведомстве отметили, что расценивают агрессивные действия кораблей Российской Федерации как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

"Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу по отношению к кораблям ВМС ВС Украины", - говорится в заявлении.

Как сообщили в МИД, министерство предпримет все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования.

"Безотлагательно будем информировать партнеров о агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно требуют четкой реакции международного сообщества", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничный корабль Российской Федерации протаранил буксир Военно-морских сил Украины.

Позже ФСБ РФ заявили, что украинские корабли пересекли российскую границу, вошли в территориальные воды РФ и продолжили движение в направлении Керченского пролива.

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Новости Украины агрессия РФАзовское море
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