В МИД Украины прокомментировали агрессивные действия РФ в Азовском море

МИД расценивает действия РФ как нарушение нормы Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву
Провокации со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском морях перешли черту и стали агрессивными. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает РБК-Украина.
В ведомстве отметили, что расценивают агрессивные действия кораблей Российской Федерации как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву.
"Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу по отношению к кораблям ВМС ВС Украины", - говорится в заявлении.
Как сообщили в МИД, министерство предпримет все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования.
"Безотлагательно будем информировать партнеров о агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно требуют четкой реакции международного сообщества", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что пограничный корабль Российской Федерации протаранил буксир Военно-морских сил Украины.
Позже ФСБ РФ заявили, что украинские корабли пересекли российскую границу, вошли в территориальные воды РФ и продолжили движение в направлении Керченского пролива.