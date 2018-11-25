У ФСБ РФ підтвердили захоплення українських кораблів

Ілюстративне фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

За даними ФСБ, троє українських військових отримали поранення

Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) підтвердила захоплення трьох кораблів Військово-морських сил України в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Спецслужби РФ повідомили, що російські прикордонники застосували зброю проти кораблів ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", які, за словами ФСБ, незаконно перетнули російський кордон.

"Оскільки вони (кораблі, - ред.) не реагували на вимогу зупинитися та небезпечно маневрували, по ним був відкритий вогонь", - заявили в ФСБ РФ.

За даними ФСБ РФ, в результаті обстрілу поранення отримали 3 військових Військово-морських сил України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олександр Турчинов повідомив, що на засіданні РНБО, яке відбудеться сьогодні о 00:00, буде розглянуте питання введення воєнного стану.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 25 листопада, Російська Федерація атакувала українські кораблі в Азовському морі. В результаті дій РФ були захоплені три українських судна, поранені 6 українських моряків.