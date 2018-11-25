ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У ФСБ РФ підтвердили захоплення українських кораблів

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 23:52
У ФСБ РФ підтвердили захоплення українських кораблів
Ілюстративне фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

За даними ФСБ, троє українських військових отримали поранення

Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) підтвердила захоплення трьох кораблів Військово-морських сил України в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Спецслужби РФ повідомили, що російські прикордонники застосували зброю проти кораблів ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", які, за словами ФСБ, незаконно перетнули російський кордон.

"Оскільки вони (кораблі, - ред.) не реагували на вимогу зупинитися та небезпечно маневрували, по ним був відкритий вогонь", - заявили в ФСБ РФ.

За даними ФСБ РФ, в результаті обстрілу поранення отримали 3 військових Військово-морських сил України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олександр Турчинов повідомив, що на засіданні РНБО, яке відбудеться сьогодні о 00:00, буде розглянуте питання введення воєнного стану.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 25 листопада, Російська Федерація атакувала українські кораблі в Азовському морі. В результаті дій РФ були захоплені три українських судна, поранені 6 українських моряків.

 

ЄС закликав РФ припинити ескалацію в Азовському морі та відкрити Керченську протоку У Бундестагу засудили атаку Росії в Азовському морі
Новини України агресія РФАзовское море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся