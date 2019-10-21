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ФСБ преследует проукраински настроенных граждан аннексированного Крыма, - контрразведка

Новости » Политика    21.10.2019 - 12:10
ФСБ преследует проукраински настроенных граждан аннексированного Крыма, - контрразведка
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

ФСБ собирает информацию о гражданах с помощью интернета

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в аннексированном Крыму целенаправленно преследуют местных жителей с проукраинской позицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр контрразведки Службы безопасности Украины.

Как отмечается, российские силовики заставляют крымчан давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

"Основная задача - это сбор информации о проукраински настроенных жителей полуострова. Предложения прежде всего поступают работникам сферы интернет-услуг. От них требуют на конфиденциальной основе незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другую частную информацию пользователей", - говорится в сообщении.

В контрразведке сообщили, что эти данные затем используются ФСБ для преследования нелояльных к оккупационной власти и политике России местных жителей.

"При этом формы и методы деятельности ФСБ РФ в отношении жителей полуострова идентичны тем, которые применяются к нашим соотечественникам при посещении ими временно оккупированных территорий Украины и РФ. Это шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, искусственное создание компрометирующих ситуаций", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Крыму подконтрольный России суд приговорил жителя Херсонской области к 1,5 годам заключения за попытку въехать на территорию анексированного Крыма.

Также РБК-Украина писало, что на админгранице с Крымом ФСБ задержала крымскотатарского правозащитника Абдурешита Джеппарова. Его задержали при выезде из оккупированного Крыма.

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