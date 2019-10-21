ФСБ переслідує проукраїнськи налаштованих громадян анексованого Криму, - контррозвідка

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ФСБ збирає інформацію про громадян за допомогою інтернету

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії в анексованому Криму цілеспрямовано переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр контррозвідки Служби безпеки України.

Як зазначається, російські силовики кримчан змушують давати згоду на конфіденційне співробітництво.

"Основне завдання - це збір інформації про проукраїнськи налаштованих жителів півострова. Пропозиції насамперед надходять працівникам сфери інтернет-послуг. Від них вимагають на конфіденційній основі незаконно збирати персональні дані, повідомляти про зміст контенту в соціальних мережах та іншу приватну інформацію", - йдеться в повідомленні.

У контррозвідці повідомили, що ці дані потім використовуються ФСБ для переслідування нелояльних до окупаційної влади та політики Росії місцевих жителів.

"При цьому форми і методи діяльності ФСБ РФ стосовно жителів півострова ідентичні тим, які застосовуються до нашим співвітчизникам при відвідуванні ними тимчасово окупованих територій України і РФ. Це шантаж, погрози, залякування, фізичний та психологічний тиск, штучне створення компрометуючих ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Криму підконтрольний суд Росії засудив жителя Херсонської області до 1,5 років ув'язнення за спробу в'їхати на територію анексованого Криму.

Також РБК-Україна писало, що на адмікордоні з Кримом ФСБ затримала кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Його затримали при виїзді з окупованого Криму.