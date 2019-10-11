В Крыму осудили украинца из-за "нарушений пограничного контроля"

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Житель Херсонской области пытался въехать на территорию оккупированного Крыма

Подконтрольный России Джанкойский районный суд аннексированного Крыма приговорил к полутора годам колонии строгого режима гражданина Украины, который пытался въехать на территорию полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, крымские пограничники задержали украинца из-за попытки въехать на территорию полуострова "вопреки запрету". Причины такого запрета не уточняются.

"Херсонец намеренно изменил установочные данные, оформив новый паспорт, так как по инициативе российских правоохранителей ему был запрещен въезд в Россию", - заявили в пограничном управлении ФСБ России.

На скамье подсудимых оказался 25-летний житель Херсонской области. Ему инкриминировалась часть 2 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (пересечение госграницы при въезде иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Россию заведомо не разрешен по основаниям, предусмотренным российскими законами).

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Киевский районный суд Симферополя" арестовал проукраинского активиста Олега Приходько, которого российские спецслужбы подозревают в якобы подготовке теракта в Крыму. По факту незаконного задержания украинца прокуратура Крыма открыла уголовное производство.

Также сообщалось, что Приходько задержали российские силовики в его доме вечером 9 октября. У родных нет информации о его местонахождении в данный момент.