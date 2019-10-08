На админгранице с Крымом ФСБ задержала крымскотатарского правозащитника

Фото: Абдурешит Джеппаров (ru.krymr.com)

Спецслужбы РФ допросили Абдурешита Джеппарова

Спецслужбы Российской Федерации задержали и допросили крымскотатарского правозащитника и активиста Абдурешита Джеппарова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

По его словам, правозащитника задержали при выезде из оккупированного Крыма.

"Крымскотатарский правозащитник и активист Абдурешит Джеппаров был задержан при выезде из Крыма и более часа допрашивался сотрудниками ФСБ России на административной границе между Армянским и Каланчаком", - сообщил Чубаров.

Адвокат правозащитника Маммет Мабметов сообщил, что Джеппарова задержали без объяснения причин. Позже на своей странице в Facebook адвокат сообщил, что Абдурешита Джеппарова освободили.

Напомним, как сообщало ранее РБК-Украина, Южный военный окружной суд Ростова-на-Дону 2 октября, объявил приговор крымскотатарскому журналисту и блогеру Нариману Мемедеминову. По словам адвоката журналиста Эдема Семедляева, его подзащитный, обвиняемый в призывах к терроризму, был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

РБК-Украина писало, что в оккупированном Крыму пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" направили на психиатрическую экспертизу. На экспертизу были отправлены крымскотатарские активисты Руслан Месутов, Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров и Асан Яников. Подобную процедуру проходил и блогер Мемедеминов.