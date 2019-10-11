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Возможности предотвратить аресты украинцев в Крыму очень ограничены, - Пристайко

Новости » Политика    11.10.2019 - 16:17
Возможности предотвратить аресты украинцев в Крыму очень ограничены, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украина надеялась, что РФ прекратит аресты украинцев после обмена

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что предотвратить арест украинцев в Крыму можно только через давление международных партнеров Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пристайко на "Радио Свобода".

Также он добавил, что Украина надеялась, что после обмена удерживаемыми лицами с Российской Федерацией "перестанут появляться новые политические заключенные".

"Единственным действующим сегодня механизмом, остается давление наших международных партнеров. То есть наши возможности по тому, как сделать так, чтобы эти люди не попадали в руки к ФСБ, очень ограничены. Мы всегда рады видеть тех людей, которые хотели бы жить вместе с нами на нашей территории, и это обязанность наша, нашего народа и правительства создать условия достаточные для того, что эти люди могли переехать хотя бы временно и здесь продолжать жить, но как обеспечить их права, защитить их права в Крыму, это сложно без помощи наших западных партнеров", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 октября украинского активиста Олега Приходько задержали российские силовики в его же доме. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Приходько был членом украинских экстремистских организаций.

Позже Киевский райсуд города Симферополя арестовал активиста Олега Приходько, которого российские спецслужбы подозревают в подготовке теракта на полуострове. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

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Новости Украины Российская ФедерацияВадим ПристайкоЗадержание
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