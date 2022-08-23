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ФСБ планирует теракты с массовыми жертвами в России: Данилов объяснил зачем

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 12:58
ФСБ планирует теракты с массовыми жертвами в России: Данилов объяснил зачем Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ближайшее время ФСБ планирует осуществить серию терактов с массовыми жертвами среди гражданских на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

По словам Данилова, в России среди гражданского населения падает уровень поддержки войны в Украине.

"Кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских", - написал он.

Секретарь СНБО отметил, что убийство дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной является только первым в этом списке.

"Украина, в отличие от России, не воюет с мирным населением", - подчеркнул Данилов.

    Напомним, что в России взорвался автомобиль с дочкой идеолога "русского мира" Александра Дугина.

    У президента Украины Владимира Зеленского отвергли причастность Украины до гибели дочери Дугина.

    Также в Офисе президента отметили, что российская пропаганда придумала, что "виновными" в подрыве автомобиля Дарьи Дугиной стала украинка и ее 12-летний ребенок.

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