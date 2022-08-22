Подоляк отреагировал на "установление причастных" к взрыву автомобиля с дочерью Дугина

Российская пропаганда придумала, что "виновными" в подрыве автомобиля Дарьи Дугиной стала украинка и ее 12-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.