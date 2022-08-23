ФСБ планує теракти з масовими жертвами в Росії: Данілов пояснив навіщо

Найближчим часом ФСБ планує здійснити серію терактів з масовими жертвами серед цивільних на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря РНБО Олексія Данілова в Twitter .

"Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням", - підкреслив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що вбивство дочки ідеолога "русского міра" Дар'ї Дугіної є тільки першим в цьому списку.

"Кремль потребує громадської мобілізації. Очікується організація ФСБ серії терористичних актів в російських містах з масовими жертвами серед цивільних", - написав він.

За словами Данілова, в Росії серед цивільного населення падає рівень підтримки війни в Україні.

Нагадаємо, що у Росії вибухнув автомобіль з донькою ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна.

У президента України Володимира Зеленського відкинули причетність України до загибелі дочки Дугіна.

Також в Офісі президента зазначили, що російська пропаганда придумала, що "винними" у підриві автомобіля Дар'ї Дугіної стала українка і її 12-річна дитина.

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