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ФСБ планує теракти з масовими жертвами в Росії: Данілов пояснив навіщо

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 12:58
ФСБ планує теракти з масовими жертвами в Росії: Данілов пояснив навіщо Фото: секретар РНБО України Олексій Данилов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Найближчим часом ФСБ планує здійснити серію терактів з масовими жертвами серед цивільних на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря РНБО Олексія Данілова в Twitter.

За словами Данілова, в Росії серед цивільного населення падає рівень підтримки війни в Україні.

"Кремль потребує громадської мобілізації. Очікується організація ФСБ серії терористичних актів в російських містах з масовими жертвами серед цивільних", - написав він.

Секретар РНБО зазначив, що вбивство дочки ідеолога "русского міра" Дар'ї Дугіної є тільки першим в цьому списку.

"Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням", - підкреслив Данілов.

    Нагадаємо, що у Росії вибухнув автомобіль з донькою ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна.

    У президента України Володимира Зеленського відкинули причетність України до загибелі дочки Дугіна.

    Також в Офісі президента зазначили, що російська пропаганда придумала, що "винними" у підриві автомобіля Дар'ї Дугіної стала українка і її 12-річна дитина.

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