На фронті зафіксовано 189 боєзіткнень, росіяни тиснуть на чотирьох напрямках, - Генштаб

З початку доби 19 грудня на фронті російсько-української війни було зафіксовано 189 бойових зіткнень. Найзапекліші штурми зафіксовані на трьох напрямках у Донецькій області та в Курській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Впродовж минулої доби противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши при цьому 80 керованих авіабомб (КАБ), застосував 820 дронів-камікадзе, здійснив понад 4100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи завдали авіаударів у районах населених пунктів Цупівка, Малі Проходи, Веселе, Уди.

На Куп’янському напрямку ворог десять разів атакував наші укріплення в районах Лозової, Загризового та Колісниківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих атак біля Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісництві на Лиманському напрямку. Авіаударів зазнали Твердохлібове, Надія, Сергіївка, Греківка та Серебрянський ліс.

На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, загалом було відбито дев’ять атак. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Сіверськ, Різниківка та Федорівка.

На Краматорському напрямку завершилася невдачею одна спроба загарбників просунутися вперед біля Часового Яру. Авіаударів КАБами зазнали Віролюбівка та Краматорськ.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск. У районах Дружби та Катеринівки ворог скинув КАБи.

На Покровському напрямку противник інтенсивно атакує наших захисників. Упродовж дня ворог здійснив 32 наступальні дії.

Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили усі ворожі атаки.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 199 та поранили 205 окупантів. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, також значно пошкоджено танк, САУ та міномет.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 18 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового і Дачного. Точиться одне боєзіткнення.

На Времівському напрямку противник упродовж дня здійснив 20 атак в напрямку Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки. Дотепер точиться три бої. Ворог завдав авіаударів КАБами в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Темирівка та Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку російські загарбники один раз намагались штурмувати позиції наших захисників в напрямку Новоданилівки. В той же час завдали авіаударів в районах Степногірська, Темирівки та Лобкового.

На Придніпровському напрямку два ворожі штурми зазнали невдачі.

У Курській області оборонці відбили 48 атак загарбників, на даний час ще 12 боєзіткнень триває. За уточненою інформацією, ворог за день завдав 6 авіаційних ударів по своїй території, скинувши при цьому сім керованих авіабомб.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.