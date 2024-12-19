На фронте зафиксированы 189 боестолкновений, россияне давят на четырех направлениях, - Генштаб

С начала суток 19 декабря на фронте российско-украинской войны было зафиксировано 189 боевых столкновений. Самые ожесточенные штурмы зафиксированы на трех направлениях в Донецкой области и в Курской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ .

Вражеские обстрелы

За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, сбросив при этом 80 управляемых авиабомб, применил 820 дронов-камикадзе, совершил более 4100 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Цуповка, Малые Проходы, Веселое, Уды.

На Купянском направлении враг десять раз атаковал наши укрепления в районах Лозовой, Загрызово и Колесниковки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 17 вражеских атак у Твердохлебового, Зеленого Гая, Тернов и в Серебрянском лесничестве на Лиманском направлении. Авиаударам подверглись Твердохлебово, Надежда, Сергеевка, Грековка и Серебрянский лес.

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского, всего было отбито девять атак. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Серебрянка, Северск, Резниковка и Федоровка.

На Краматорском направлении завершилась неудачей одна попытка захватчиков продвинуться вперед у Часового Яра. Авиаударам управлемыми авиабомбами подверглись Веролюбовка и Краматорск.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск. В районах Дружбы и Екатериновки враг сбросил управляемые авиабомбы.

На Покровском направлении противник интенсивно атакует наших защитников. В течение дня враг совершил 32 наступательных действия.

Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое и Нововасильевка. Наши защитники мужественно держат рубежи, отбили все вражеские атаки.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 199 и ранили 205 оккупантов. Уничтожены 11 единиц автомобильной техники, также значительно повреждены танк, САУ и миномет.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 18 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Сонцовки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово и Дачного. Идет одно боестолкновение.

На Времовском направлении противник в течение дня совершил 20 атак в направлении Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки. До сих пор продолжаются три боя. Враг нанес авиаудары КАБами в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Темировка и Зеленое Поле.

На Ореховском направлении российские захватчики один раз пытались штурмовать позиции наших защитников в направлении Новоданиловки. В то же время нанесли авиаудары в районах Степногорска, Темировки и Лобкового.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

В Курской области защитники отбили 48 атак захватчиков, в настоящее время еще 12 боестолкновений продолжается. По уточненной информации, враг за день нанес 6 авиационных ударов по своей территории, сбросив при этом семь управляемых авиабомб.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.