Сили спецоперацій відбили штурм солдатів КНДР у Курській області: у ворога є втрати (відео)

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ не дали північнокорейцям просунутися в Курській області. Знищено 12 солдатів КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗСУ в Facebook.

Також українські воїни змогли надати домедичну допомогу пораненому піхотинцю з дружнього підрозділу. Солдата евакуювали з поля бою.

"В результаті оператори ССО знищили 12 північнокорейських військових і поранили ще 20", - уточнили Сили спецоперацій.

Під час оборони українські захисники атакували північнокорейців за допомогою автоматичного станкового гранатомета MK-19. Також бійці ССО провели скиди з дронів.

Як зазначили ССО, штурм північнокорейських солдатів на одну з позицій Сил оборони в Курській області відбили бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Бої в Курській області

Нагадаємо, Росія останнім часом стала часто застосовувати в боях проти українських захисників у Курській області північнокорейських солдатів.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, перед штурмом війська КНДР накопичують на передових позиціях 20-30 осіб. У наступ відправляють зазвичай малі групи до шести солдатів.

При цьому керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що втрати КНДР у війні вже становлять понад 200 осіб.

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