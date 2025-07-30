РФ здійснила понад 10 тисяч хіматак по ЗСУ: СБУ передала докази злочинів в Гаагу

Служба безпеки України задокументувала понад 10 тисяч фактів застосування хімічної зброї російськими військами проти Сил оборони з початку повномасштабної агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними слідства, російські підрозділи систематично використовують аерозольні гранати з отруйними речовинами CS та CN, а також ампули з хлорпікрином.

Основна мета - виманити українських бійців із позицій під вогонь.

"Найбільше фактів застосування такої зброї агресором зафіксовано на східному фронті, а також під час ворожих ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини", - повідомили в СБУ.

Як атакує РФ

Окупанти скидають хімбоєприпаси з FPV-дронів - речовини уражають очі та дихальні шляхи військових. Такі дії порушують міжнародне право, зокрема Конвенцію про заборону хімічної зброї від 1993 року.

Порушення міжнародного права

Використання хімічної зброї заборонене Конвенцією ООН про заборону хімічної зброї 1993 року, яку Росія ратифікувала. Тим не менш, агресор систематично ігнорує ці норми.

З метою документування воєнних злочинів СБУ передала зразки речових доказів у Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі.

Лабораторні дослідження підтвердили факти застосування токсичних речовин Росією.

У відповідь Рада ЄС запровадила санкції проти підрозділів Збройних сил РФ, які відповідають за розробку та застосування хімічної зброї, зокрема військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також науково-дослідних інститутів Міноборони РФ.

Розслідування та відповідальність

У межах кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) СБУ веде досудове розслідування.

У грудні 2024 року було повідомлено про заочну підозру генерал-лейтенанту Ігорю Кіріллову - начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ, який несе відповідальність за масове застосування хімічної зброї.

Служба безпеки наголошує, що тривають комплексні заходи з метою притягнення до відповідальності всіх причетних до цих злочинів, включно з військово-політичним керівництвом країни-агресора.