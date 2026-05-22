На фронте стремительно возросла интенсивность химических атак РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину официально зафиксировано более 13 300 случаев применения российскими оккупантами химических боеприпасов на поле боя.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Валерий Вебер.

По данным Минобороны, если в 2023 году их использование имело преимущественно эпизодический характер, то начиная с 2024 года интенсивность атак стремительно возросла.

По состоянию на первую половину 2026 года общий уровень применения противником химических боеприпасов остается стабильно высоким на всей линии соприкосновения.

Учитывая постоянные угрозы со стороны России, Украина призвала партнеров усилить поддержку в сфере ХБРЯ (химической, биологической, радиологической и ядерной) безопасности.

В частности, Вебер представил иностранным коллегам важные проектные предложения:

Усиление возможностей в сфере радиационного контроля, реагирования на радиационные угрозы.

Безопасное обращение с отработанными источниками ионизирующего излучения.

Повышение уровня экологической безопасности на военных объектах Минобороны.

Страны G7 сейчас прорабатывают представленные проектные предложения для выделения дополнительного финансирования и технической помощи Силам обороны Украины.