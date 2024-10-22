РФ знімає з консервації бронемашини БРДМ-2 для війни в Україні: що про неї відомо

Російська Федерація активно знімає з консервації бронемашини типу БРДМ-2. Про це свідчать супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24.

За даними порталу, частина цих машин після розконцервації відправляється на ремонт та модернізацію на потужностях 103-го бронетанкового ремонтного заводу. Однак варто зауважити, що БРДМ-2 не підходять для використання, як броньований транспрот - їх конструкція не передбачає відсіку для розміщення десанту.

Росія може почати застосовувати ці машини використання їх у якості мобільних вогневих засобів, оснащених 14,5 мм кулеметом КПВТ та 7,62 мм кулеметом ПКТ. Інші причина застосування - нестача у Росії БТР-82, БТР-80 та МТ-ЛБ через високі втрати у війні проти України.

Як пише видання, окрім БРДМ-2 росіяни можуть розконсервовувати спеціалізовані машини на базі цієї ББМ, до прикладу – самохідні ПТРК.

Бойова розвідувально-дозорна машина БРДМ-2

БРДМ-2 (Бойова розвідувально-дозорна машина) - радянська броньована машина, призначена для ведення розвідки та виконання дозорних завдань. Вона була прийнята на озброєння в 1962 році та стала широко використовуваною в багатьох арміях світу.

Технічні характеристики:

Екіпаж: 4 людини (водій, командир, стрілець та оператор).

Маса: близько 7 тонн.

Озброєння: кулемет КПВТ (14,5 мм) та кулемет ПКТ (7,62 мм).

Двигун: бензиновий, потужністю 140 к.с.

Швидкість: до 95 км/год на дорозі, до 10 км/год на воді (амфібія).

Запас ходу: до 750 км.

БРДМ-2 здатна долати водні перешкоди завдяки гідрообладнанню та спеціальній конструкції корпусу. Вона має чотириколісну ходову частину з додатковими висувними колесами для подолання перешкод. Машина захищена легкоброньованим корпусом, здатним витримувати удари дрібнокаліберної зброї та уламків снарядів.

БРДМ-2 оснащена великою кількістю спостережних приладів для кращого огляду поля бою.

На базі БРДМ-2 створювалося багато модифікацій, зокрема машини з додатковим озброєнням, удосконаленою бронею та сучасними засобами зв’язку. Деякі з модернізованих версій досі перебувають на озброєнні різних країн світу.

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