На фронте заметили редкую боевую машину врага "Ладога": в чем ее особенность

На одном из направлений фронта была замечена российская боевая машина "Ладога". Она предназначена для работы в районах с радиационным, химическим или бактериологическим заражением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мілітарний.

Известно, что украинские FPV-дроны еще в марте 2024 года поразили одну из подобных машин. Однако пока неизвестно, тот ли это тот же образец машины, или другой.

Издание предполагает, что из-за недостатка бронетехники, российские войска могли переоборудовать "Ладогу" под бронетранспортер, пытаясь обеспечить максимальную защиту для перевозки десанта.

Технические характеристики "Ладоги"

Штатный экипаж машины составляет 2 человека, а десантный отсек вмещает еще 4 бойцов, но после вероятной модернизации это количество могло быть увеличено.

"Ладогу" разработали в 1982 году в СКБ "Трансмаш". Машина предназначена для работы в районах, зараженных радиацией, химическими или биологическими агентами.

Основой для нее стало шасси танка Т-80 с газотурбинным двигателем ГТД-1250 на 1250 лошадиных сил, разработанным в КБ имени Климова. Двигатель имеет уникальную систему продувки пыли сжатым воздухом из лопаток турбины, что позволяет быстро проводить дезактивацию после пребывания в зараженных зонах.

Кроме того, на машине установлен дополнительный газотурбинный агрегат мощностью 18 кВт, который расположен сзади, над левой надгусеничной полкой, и обеспечивает работу всех систем во время стоянки.

Для поддержания жизнеспособности экипажа установлена система подачи воздуха из баллонов в кормовой части корпуса, что позволяет работать даже без штатной фильтровентиляционной установки. Внутри корпус защищен специальными элементами противонейтронного покрытия.

Кроме перископов и приборов ночного видения, на "Ладоге" установлены также две видеокамеры.

Всего в СССР было изготовлено всего около четырех таких машин.