На передовій спостерігається гострий дефіцит артилерійських боєприпасів - наразі на одну гармату припадає близько двох снарядів на добу. Найбільше українським військовим бракує далекобійних 155-мм снарядів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис воєнної кореспондентки Юлії Кирієнко-Мерінової у Facebook за підсумками 37-го засідання у форматі "Рамштайн".
За її словами, західні партнери зробили сильний акцент на захисті неба, дронах українського виробництва та програмі PURL, тоді як внески в артилерію виявилися помітно скромнішими.
"Зараз на фронті помітний дефіцит: приблизно два снаряди на гармату на добу. Не думаю, що це нормально. Не думають так і артилеристи. Далекобійні 29-36+ км - серед найдефіцитніших. І це ще не зима з розширеною кіл-зоною", - написала воєнкор.
За прогнозом журналістки, кіл-зона на фронті й надалі розширюватиметься та наступного року може сягнути 40 км. Через це потреба в далекобійних засобах ураження лише зростатиме.
Окремою проблемою залишаються затримки з постачанням снарядів від деяких виробників.
Кирієнко-Мерінова попереджає, що якщо артилерія й надалі залишатиметься на другому плані у військовій допомозі партнерів, дефіцит боєприпасів може поглибитися.
Вона уточнила, що серед пріоритетних потреб української армії на наступний рік - боєприпаси калібру 155 мм із дальністю стрільби від 29 до 36 км, а також снаряди, здатні вражати цілі на відстані понад 36 км.
"Звісно, що захист неба зараз необхідний. Але якщо артилерію системно тримати на другому плані - фронт це відчує вже наступного року", - резюмувала Кирієнко-Мерінова.
Нагадаємо, 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 17 листопада у Брюсселі. За його підсумками 15 країн оголосили про нові пакети військової допомоги. Серед основних напрямів підтримки були посилення протиповітряної оборони, розвиток українського виробництва безпілотників та постачання боєприпасів.
Зокрема, Велика Британія планує передати Україні понад 1000 ракет для систем ППО малої дальності.
Водночас президент Володимир Зеленський під час зустрічі закликав партнерів надати додаткові 40 винищувачів F-16, а також запропонував механізм взаємовигідної співпраці для забезпечення України ракетами протиповітряної оборони.
Крім того, міністр оборони Євгеній Хмара закликав союзників розглянути можливість передачі Україні 10% наявних у них запасів ракет-перехоплювачів, зокрема для систем Patriot та IRIS-T.