Україна потребує ще 40 винищувачів F-16, оскільки багато літаків перебувають у ремонті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на засіданні "Рамштайн", передає "Суспільне".

Україні потрібні винищувачі

Зеленський зазначив, що вдячний кожній країні, яка входить до коаліції Повітряних сил.

"Багато чого вже зроблено. Щиро дякую, але нам потрібно зробити ще більше. Зокрема, нам потрібно ще 40 винищувачів F-16", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що наявні українські літаки потребують значного технічного обслуговування та ремонту, через що багато часу проводять на землі замість виконання бойових завдань.

Президент зазначив, що F-16 відіграють важливу роль у знищенні російських дронів Shahed і ракет.