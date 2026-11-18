Президент Володимир Зеленський під час засідання так званого "Рамштайну" запропонував партнерам обміняти наявні в них ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та IRIS-T на новіші ракети, які Україна вже замовила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу президента.

Отже, нові ракети-перехоплювачі для систем ППО Україна готова буде надати партнерам трохи пізніше в обмін на те, щоб вони відправлять Києву вже зараз ракети, які лежать у них на складах.

Як наголосив президент, для України наразі важливо виграти час, тому він і запропонував такий бартер, адже Москва вже почала масовані удари по інфраструктурі, навіть не дочекавшись зими.

"Це не пожертва. Це обмін. Ви передаєте нам ракети, які потрібні зараз, а натомість отримуєте новіші та сучасніші ракети. Ми всі розуміємо, що на нові перехоплювачі є довгі черги очікування. Але вони потрібні нам тут і зараз, а вам необхідно поповнювати власні арсенали", - заявив глава держави.

Президент назвав цю пропозицію "справедливою угодою".

Зеленський також звернувся до США із закликом не затримувати постачання ракет і, за можливості, збільшити підтримку України.

Він зазначив, що Росія продовжує атакувати Україну реактивними дронами типу "Шахед", крилатими та балістичними ракетами. Тому Києву потрібні достатні запаси перехоплювачів для захисту від усіх цих загроз.

Окремо президент закликав партнерів забезпечити регулярні та передбачувані поставки ракет через усі доступні канали, зокрема програму PURL.

Крім того, Україні терміново потрібні ракети для переносних систем протиповітряної оборони та ракети класу "повітря – повітря" для винищувачів.

Якої ще допомоги просив Зеленський

Окремим пріоритетом президент назвав посилення української авіації. За його словами, Україні потрібно ще 40 винищувачів F-16.

Зеленський пояснив, що наявні літаки значну частину часу проводять на землі через технічне обслуговування та ремонти, хоча вони потрібні для перехоплення російських дронів і ракет.