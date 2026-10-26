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Україна просить партнерів передати 10% запасів ракет для ППО, - Хмара

22:29 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Україна просить партнерів передати 10% запасів ракет для ППО, - Хмара Фото: міністр оборони України Євгеній Хмара (Getty Images)
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Україні потрібні рішення для посилення захисту і планування оборони на 2027 рік. Партнери можуть допомогти з ракетами для ППО вже зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Євгенія Хмари, передає Міноборони у Telegram.

Україна звернулася до партнерів

Хмара звернувся до представників міністерств оборони країн E5:

  • Німеччини,
  • Великої Британії,
  • Франції,
  • Польщі
  • Італії.

"Перший критичний пріоритет - ППО. Україна вже має контракти на майбутні поставки ракет-перехоплювачів і пропонує партнерам обмін: передати частину ракет із наявних запасів зараз в обмін на поставки, які мають надійти Україні пізніше", - каже міністр.

Євгеній Хмара закликав партнерів розглянути передачу Україні 10% наявних у них запасів перехоплювачів, зокрема ракет для Patriot та IRIS-T, які Україна контрактує за рахунок кредиту ЄС.

"Так само критично потрібні ПЗРК для протидії реактивним безпілотникам. Україна розраховує на фінансування нових закупівель і на передачу систем із наявних запасів партнерів". - заявив Хмара.

Українські дрони

Другий пріоритет - безпілотні системи. Україна може подвоїти виробництво дронів у 2027 році, якщо буде своєчасне фінансування.

"Ми пропонуємо не просто збільшувати закупівлі, а масштабувати спільне виробництво українських дронів на території інших країн", - запевнив Хмара.

Це дасть змогу:

  • наростити виробництво,
  • забезпечити Україну необхідними дронами,
  • посилить оборонні можливості партнерів.

Раніше РБК-Україна писало, що системи моніторингу Міністерства оборони України фіксують відновлення швидкості військового Starlink до понад 400 км/год, заявив Хмара.

Крім того, Україна б'є по російських пускових установках - зафіксовані ураження таких цілей. Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара.

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