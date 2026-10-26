Україна просить партнерів передати 10% запасів ракет для ППО, - Хмара
Україні потрібні рішення для посилення захисту і планування оборони на 2027 рік. Партнери можуть допомогти з ракетами для ППО вже зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Євгенія Хмари, передає Міноборони у Telegram.
Україна звернулася до партнерів
Хмара звернувся до представників міністерств оборони країн E5:
- Німеччини,
- Великої Британії,
- Франції,
- Польщі
- Італії.
"Перший критичний пріоритет - ППО. Україна вже має контракти на майбутні поставки ракет-перехоплювачів і пропонує партнерам обмін: передати частину ракет із наявних запасів зараз в обмін на поставки, які мають надійти Україні пізніше", - каже міністр.
Євгеній Хмара закликав партнерів розглянути передачу Україні 10% наявних у них запасів перехоплювачів, зокрема ракет для Patriot та IRIS-T, які Україна контрактує за рахунок кредиту ЄС.
"Так само критично потрібні ПЗРК для протидії реактивним безпілотникам. Україна розраховує на фінансування нових закупівель і на передачу систем із наявних запасів партнерів". - заявив Хмара.
Українські дрони
Другий пріоритет - безпілотні системи. Україна може подвоїти виробництво дронів у 2027 році, якщо буде своєчасне фінансування.
"Ми пропонуємо не просто збільшувати закупівлі, а масштабувати спільне виробництво українських дронів на території інших країн", - запевнив Хмара.
Це дасть змогу:
- наростити виробництво,
- забезпечити Україну необхідними дронами,
- посилить оборонні можливості партнерів.
Раніше РБК-Україна писало, що системи моніторингу Міністерства оборони України фіксують відновлення швидкості військового Starlink до понад 400 км/год, заявив Хмара.
Крім того, Україна б'є по російських пускових установках - зафіксовані ураження таких цілей. Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара.