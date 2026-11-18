По ее словам, западные партнеры сделали основной акцент на защите неба, беспилотниках украинского производства и программе PURL, тогда как взносы на артиллерию оказались заметно скромнее.

"Сейчас на фронте заметен дефицит: примерно два снаряда на орудие в сутки. Не думаю, что это нормально. Не думают так и артиллеристы. Дальнобойные 29-36+ км - среди самых дефицитных. И это еще не зима с расширенной кил-зоной", - написала военкор.

По прогнозу журналистки, кил-зона на фронте будет и дальше расширяться и в следующем году может достигнуть 40 км. В связи с этим потребность в дальнобойных средствах поражения будет только расти.

Отдельной проблемой остаются задержки с поставками снарядов от некоторых производителей.

Киреенко-Меринова предупреждает, что если артиллерия и дальше будет оставаться на втором плане в военной помощи партнеров, дефицит боеприпасов может усугубиться.

Она уточнила, что среди приоритетных потребностей украинской армии на следующий год - боеприпасы калибра 155 мм с дальностью стрельбы от 29 до 36 км, а также снаряды, способные поражать цели на расстоянии более 36 км.

"Конечно, защита неба сейчас необходима. Но если артиллерию системно держать на втором плане - фронт это почувствует уже в следующем году", - резюмировала Киреенко-Меринова.