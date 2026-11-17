Україна отримає життєво важливу військову допомогу від Британії. Ракети і радари для ППО будуть надані вже у середині грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо "Свобода".

Ракети і радари для української ППО

Британія заявила, що надасть Україні:

понад 1000 додаткових ракет для систем ППО малої дальності,

понад десяток радарів протиповітряної оборони.

Це допоможе захиститися від російських атак цієї зими.

Заява пролунала на тлі зустрічі союзників у Брюсселі, присвяченої координації військової підтримки Києва.

Як повідомляє пресслужба британського уряду, пакет допомоги для ППО України вартістю 240 мільйонів фунтів стерлінгів є частиною суми в 500 мільйонів фунтів.

Про її виділення було оголошено під час представлення бюджету. Ці кошти спрямовані на термінове усунення прогалин у системі ППО України взимку.

До пакета входять понад 1000 ракет для систем ППО малої дальності та пускові установки. Ці системи довели свою ефективність у боротьбі з реактивними безпілотниками "Шахед", які Росія використовує для ударів по українських містах та інфраструктурі.

Британська сторона зазначає, що поставки для Збройних сил України розпочнуться із середини грудня.

У межах цього пакета Лондон також надасть понад десяток радарів ППО.

Міністр оборони Вес Стрітінг зазначив, що в Україні російський диктатор Володимир Путін "використовує зиму як зброю".