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В Париже почти полностью потушили огонь в Нотр-Дам де Пари

Новости » Происшествия    16.04.2019 - 06:50
В Париже почти полностью потушили огонь в Нотр-Дам де Пари
Фото: пожар (twitter.com/LaCroix)

Огонь в соборе Парижской Богоматери "практически потушили" 16 апреля

Французские спасатели завили, что сумели "практически полностью" потушить пожар в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Le Figaro.

Как заявил официальный представитель парижских пожарных Габриэль Плюс спасателям удалось потушить пожар и охладить горящие конструкции здания.

"Возгорание потушено. Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось", - сказал Плюс.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон вечером 15 апреля после начала пожара пообещал, что пострадавший от пожара Собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Парижская прокуратура начала расследование по факту пожара в Нотр-Дам де Пари. 

Возгорание началось уже после официального закрытия собора для посещения. Реконструкцию называют главной причиной пожара.

Нотр-Дам де Пари построен 850 лет назад и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. 

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