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Французькі мільярдери Піно виділили 100 млн євро на Нотр-Дам

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 08:25
Французькі мільярдери Піно виділили 100 млн євро на Нотр-Дам
Фото: Франсуа-Анрі Піно (wikipedia.org)

Нотр-Дам де Парі допоможуть відновити мільярдери Піно

На відновлення постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі сім'я французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро. Про це повідомляє місцева газета Le Figaro.

Зазначимо, сім'я Піно володіє компаніями Artemis і Kering, яким належить аукціонний дім Christie's, а також бренди модного одягу, включаючи Gucci і Yves Saint Laurent.

"Мій батько, Франсуа Піно, і я вирішили виділити з фондів компанії Artemis 100 млн євро на реконструкцію собору Паризької Богоматері, в якому в понеділок спалахнула пожежа", - заявив Франсуа-Анрі Піно.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлено. Він також підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію і пожежники врятували фасад собору та його вежі.

Станом на ранок 16 квітня майже повністю загасили пожежу в Нотр-Дам де Парі.

"Пожежу загашено. Ми продовжимо стежити за рештою осередків і охолоджувати гарячі конструкції, в тому числі несучі, щоб горіння не відновилося", - заявив представник паризьких пожежників Габріель Плюс.

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