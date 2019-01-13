Французька поліція затримала 240 учасників руху "жовтих жилетів"

Фото: протести у Франції (twitter.com/CGTNOfficial)

Більшість затримали під час демонстрацій в Парижі

Кількість затриманих поліцією учасників руху "жовтих жилетів" під час протестів у Франції зросла 240 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал BFM TV.

За даними правоохоронців, тільки в Парижі заарештували 156 осіб. Всього участь у протестах у Франції взяло 84 тис. осіб. З них 8 тис. протестувальників вийшли на маніфестації в Парижі.

"Двісті людей були поміщені під варту", - відзначили в поліції

Також додали, що під час акції були зафіксовані випадки нападу протестуючих на журналістів.

Для охорони громадського порядку на вулиці Парижа вийшли 5000 офіцерів.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон висловив підозру, що деякі з учасників акцій протесту руху "жовтих жилетах" отримують підтримку з-за кордона. Також в уряді Франції відзначають роль у протестах російської державної телекомпанії "Росія сьогодні" (RT), що віщає на багатьох мовах.

Відзначимо, через протести президент Франції Еммануель Макрон 10 грудня 2018 оголосив надзвичайний економічний стан в країні.