Французька пара стала олімпійськими чемпіонами в танцях на льоду
Фото: Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон (olympics.com)
На Олімпіаді в Пекіні визначились призери з фігурного катання в танцях на льоду.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Після короткої програми в довільний танець пробилось 20 кращих пар.
Серед них українська пара Олександра Назарова та Максим Нікітін, які посіли останнє 20-е місце.
Переможцями стала французька пара Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон. "Срібло" у команди ОКР, а "бронза" в пари з США.
Результати танців на льоду:
- Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон (Франція) – 226,98
- Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов (ОКР) – 220,51
- Медісон Габбелл та Закарі Доногю (США) – 218,02
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