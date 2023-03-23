У французькому Бордо під час пенсійних протестів невідомі підпалили мерію

Займання швидко взяли під контроль. Пожежу екстрено ліквідувала пожежна бригада.

Збитки, схоже, обмежилися вхідними дверима та частково будівлею. За даними префектури, пожежа була влаштована навмисно, і можливі винуватці поки не відомі.

Мер Бордо П'єр Юрмік прибув на місце події разом із префектом Жиронди Етьєном Гіо. Вони відзначили завдану шкоду.

Внаслідок інциденту одну людину заарештували.

Нагадаємо, уряд Франції оголосив про намір запровадити реформу пенсійної системи, яка передбачає підвищення на два роки пенсійного віку, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.

Після цієї заяви на вулиці Парижа вийшли протестувальники. 7 березня на одному з таких мітингів поліція затримала понад 10 людей.

Однак 12 березня Сенат Франції проголосував за пенсійну реформу, попри протести.

У той же день у Парижі між протестувальниками проти пенсійної реформи та поліцією відбулися зіткнення. В результаті заздалегідь постраждалі з обох сторін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.